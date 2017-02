Một trang trại điện gió trên biển ở đông nam nước Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo của Cơ quan phong điện châu Âu - WindEurope công bố ngày 9/2, năng lượng tái tạo đóng góp gần 9/10 số công suất của các dự án sản xuất điện mới tại châu Âu trong năm 2016.Đây là tín hiệu cho thấy sự chuyển hướng nhanh chóng của châu Âu từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo.Phóng viên TTXVN tại Anh dẫn cáo báo trên cho biết trong tổng số 24,5 GW công suất sản xuất điện mới được tạo thêm trên toàn Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2016 có tới 21,1 GW (tương đương 86%) là từ các nguồn năng lượng tái tạo như phong điện, năng lượng Mặt Trời, y sinh và hydro, tăng đáng kể so với tỷ lệ 79% trong năm 2014.Năm 2016, lần đầu tiên các trang trại phong điện chiếm tới trên một nửa công suất lắp đặt mới tại EU.Đức là nước có công suất điện từ phong điện mới lớn nhất, tiếp đến là Pháp, Hà Lan, Phần Lan, Ireland và Litva.Phong điện hiện vượt qua nhiên liệu than trở thành nguồn năng lượng có công suất sản xuất điện lớn thứ hai ở EU, sau khí đốt, dù rằng than vẫn đáp ứng nhiều hơn nhu cầu điện năng tại liên minh này.Mặc dù vậy, các quan chức ngành năng lượng tại EU tỏ ra quan ngại về việc thiếu đi sự ủng hộ về mặt chính trị sau năm 2020, khi mục tiêu đưa năng lượng tái sinh chiếm tối thiểu 20% nhu cầu năng lượng vào năm 2020 mà EU đề ra sẽ đáo hạn./.