Người dân tại Hà Nội tranh thủ nghỉ ngơi dưới những gốc cây, gầm cầu vượt để tránh nắng nóng. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm qua (30/7), nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên khu vực Bắc ​Bộ tới Thanh Hóa với nhiệt độ phổ biến 34-37 độ, một số nơi có nhiệt độ cao trên 37 độ như ​thành phố Lào Cai, Hà Giang, Đống Đa (Hà Nội), riêng tại huyện Chợ Rã (Bắc Cạn) 37,8 độ, Ba Bể (Bắc Kạn) 38 độ...Trong ngày hôm nay (31/7), do chịu ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao nên nắng nóng tiếp tục tại miền Bắc và mở rộng ra khắp Bắc Trung Bộ, nhiều nơi 37-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16h.Ngay từ lúc 7 giờ sáng, nhiệt độ ngoài trời đã khoảng 29 độ, nắng to, sau đó cứ trung bình mỗi 1 giờ tăng thêm 1 độ và đạt đỉnh vào lúc 15-16 giờ.Thậm chí ngay cả khi tắt nắng, nhiệt độ vẫn giảm rất chậm, đến 19 giờ vẫn còn khoảng 33-34 độ C. Thời tiết khá oi nóng, ngột ngạt.Dự báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 1/8. Từ 2/8, nhiệt độ tại Hà Nội giảm khoảng 4-5 độ C, về mức 32 độ. Nền nhiệt các tỉnh từ Thanh Hóa-Nghệ An thấp hơn miền Bắc 1-2 độ, phổ biến 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ.Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận ngày nắng nóng 32-35 độ, tuy nhiên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.Tây Nguyên và Nam bộ là khu vực mát mẻ nhất cả nước, cao nhất ban ngày chỉ ở mức 27-30 độ C, ban đêm mát mẻ 22-25 độ C.Dự báo các vùng ngày 31/7 như sau, phía Tây Bắc ​Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.Phía Đông Bắc​ Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52​-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26​-29 độ C, cao nhất từ 34​-37 độ, có nơi trên 38 độ C.Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25​-28 độ C, cao nhất từ 33​-36 độ, có nơi trên 36 độ C.Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56​-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26​-9 độ C, cao nhất từ 32​-35, có nơi trên 35 độ C.Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62​-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22​-25 độ C, cao nhất từ 28​-31 độ C.Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25​-28 độ C, cao nhất từ 31​-34 độ C./.