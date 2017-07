Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (30/7), nắng nóng đã xảy ra ở khu vực Bắc Bộ, mức nhiệt trưa nay phổ biến 34-37 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao trên 37 độ C như Chợ Rã (Bắc Cạn) 37,8 độ C.Dự báo ngày mai (31/7), do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao nên ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.Khu vực Hà Nội trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.Cảnh báo đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 1/8. Từ ngày 2/8, nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.Dự báo các vùng đêm 30/7: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 52-93%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C.Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 51-92%. Nhiệt độ từ 26-29 độ C.Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ từ 25-28 độ C.Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56-94%. Nhiệt độ từ 26-29 độ C.Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62-96%. Nhiệt độ từ 22-25 độ C.Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ từ 25-28 độ C./.