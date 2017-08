Hiện trường vụ cháy rừng ở Pedrogao Grande, Bồ Đào Nha (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong ngày 5/8, nắng nóng hoành hành tại miền Bắc Bồ Đào Nha và quần đảo Kythera của Hy Lạp, đã gây cháy rừng, khiến nhiều người dân phải sơ tán.Tại Bồ Đào Nha, cháy rừng đã bùng phát tại khu vực gần làng Caiz, nằm cách Porto - thành phố lớn thứ 2 của nước này, 55km về phía Đông Bắc.Hơn 70 lính cứu hỏa, được sự hỗ trợ của 21 xe chuyên dụng, đã được huy động dập tắt các đám cháy. Trong khi đó, giới chức địa phương thông báo sơ tán người dân tại một công viên nước gần đó và phong tỏa một đường cao tốc do lo ngại khói lửa dày đặc gây hậu quả nghiêm trọng.Do thời tiết nắng nóng nghiêm trọng, ngày 5/8, Cơ quan khí tượng quốc gia Bồ Đào Nha đã đưa ra mức cảnh báo màu vàng tại 13 vùng trên cả nước, mức cảnh báo cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo thiên tai của nước này. Nhiệt độ trong ngày tại một số tỉnh miền Nam Bồ Đào Nha đã lên tới 38 độ C.Theo Cơ quan khí tượng quốc gia Bồ Đào Nha, sau khi trải một mùa Đông và Xuân khô bất thường, tính đến cuối tháng 7/2017, gần 80% diện tích đất của quốc gia Nam Âu này bị khô nẻ nghiêm trọng. Hồi tháng 6 vừa qua, hơn 60 người đã thiệt mạng và hơn 250 người bị thương trong một vụ cháy rừng lớn kéo dài 5 ngày tại miền Trung Bồ Đào Nha.Cũng trong ngày 5/8, cháy rừng đã khiến hàng chục hộ dân ở Kythera của Hy Lạp phải sơ tán. Chính quyền địa phương ngay lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp trên đảo.Địa thế hiểm trở cùng với việc gió liên tục đổi hướng đã gây khó khăn cho công tác cứu hỏa. Do quy mô đám cháy rất lớn, lực lượng cứu hỏa địa phương đã yêu cầu được sự hỗ trợ từ các khu vực lân cận.Tháng 7 và tháng 8/2016, cháy rừng nghiêm trọng cũng đã xảy ra tại Hy Lạp do nhiệt độ tăng cao. Dự báo, nhiệt độ tại nhiều nơi ở nước này trong vài ngày tới có thể lên tới 40 độ C.Trước đó, thời điểm cuối tháng 7 và đầu tháng 8, Tây Ban Nha và Italy hứng chịu đợt nắng nóng và cháy rừng nghiêm trọng. Tại Italy, tổng cộng 26 thành phố lớn đang được Bộ Y tế đặt trong tình trạng báo động cao nhất do nắng nóng khi nhiệt độ lên tới 40 độ C./.