Ảnh minh họa. (Nguồn: driver.pk)

Theo thống kê của một số hiệp hội trong ngành ô tô Nhật Bản, N-Box của tập đoàn Honda Motor Co. là thương hiệu xe bán chạy nhất tại Nhật Bản trong tháng 1/2017, ghi dấu tháng thứ hai liên tiếp đứng ở vị trí này.Honda, nhà sản xuất ôtô lớn thứ ba của Nhật Bản về sản lượng, trong tháng 1/2017 đạt doanh số bán 17.640 chiếc, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.Đứng thứ hai là mẫu xe Note của tập đoàn Nissan Motor Co. với doanh số bán đạt 14.113 chiếc (tăng 69,3%) và đứng thứ ba là mẫu xe Tanto của hãng Daihatsu Motor Co. có doanh số bán 13.160 chiếc (giảm 13,4%). Xe Move của Daihatsu xếp thứ tư với doanh số bán đạt 11.627 chiếc, tăng 62,8%.Honda Motor Co. cho biết, lợi nhuận ròng của hãng đã tăng 18,9% trong ba quý đầu của tài khóa 2016-2017 (từ tháng 4-12/2016) do doanh số bán xe tăng mạnh ở nước ngoài và những nỗ lực cắt giảm chi phí. Theo đó, lợi nhuận ròng của hãng đạt 520,61 tỷ yen (4,62 tỷ USD) trong chín tháng kết thúc ngày 31/12/2016, tăng so với mức 437,98 tỷ yen cùng kỳ năm trước.Cũng trong thời gian này, lợi nhuận hoạt động của hãng tăng 23,9% lên 702,61 tỷ yen, trong khi doanh thu giảm 6,5% xuống 10.240 tỷ yen.Honda cũng nâng dự báo về lợi nhuận ròng của cả tài khóa 2016-2017 lên 545 tỷ yen, tăng 58,2% so với tài khóa trước, và lợi nhuận hoạt động lên 785 tỷ yen, tăng 55,9%./.