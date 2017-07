Một cảng hàng hóa ở Giang Tô, Trung Quốc ngày 13/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/7, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết kinh tế Trung Quốc đã tăng tốc trong hai quý đầu năm nay với mức tăng trưởng đều là 6,9%.Tổng sản lượng quốc nội (GDP) của Trung Quốc đã tăng 6,9% trong nửa đầu năm nay, đạt 38.150 tỷ nhân dân tệ (tương đương 5.620 tỷ USD). Đáng chú ý là mức tăng trưởng ở cả hai quý đầu năm đều đạt 6,9%, cao hơn mức dự đoán 6,8% của Bloomberg.Cũng theo NBS, tăng trưởng trong lĩnh vực đầu tư phát triển bất động sản tiếp tục suy giảm trong nửa đầu năm nay do thị trường đã cho thấy những dấu hiệu hạ nhiệt.NBS cho hay trong giai đoạn từ tháng 1-6, đầu tư phát triển bất động sản đã tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, song lại giảm so với số liệu 8,8% trong năm tháng đầu năm.Cũng theo NBS, đầu tư vào bất động sản trong hai tháng đầu năm tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức tăng hơn 11% (theo tính toán của hãng tin Reuters) trong riêng tháng 12/2016 và con số 6,9% trong cả năm ngoái.Giữa bối cảnh Chính phủ Trung Quốc tiếp tục triển khai các chính sách nhằm “đẩy lùi tình trạng bong bóng" trên thị trường bất động sản, số liệu từ các nhà phát triển bất động sản đã cho thấy thị trường này đang dần hạ nhiệt trong những tháng gần đây./.