Mbappe nên đầu quân cho đội bóng nào? (Nguồn: Getty Images)

Cùng với Neymar của Barcelona, Kylian Mbappe (Monaco) là cầu thủ tạo ra nhiều sự chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng vào lúc này. Những bến đỗ nào đang dành cho cầu thủ sinh năm 1998?Tuần trước, tờ Marca đã tăng thông tin chấn động thế giới bóng đá khi khẳng định Real Madrid chuẩn bị hoàn tất hợp đồng chiêu mộ Mbappe từ AS Monaco với mức giá 180 triệu euro. Bất chấp việc thông tin này sau đó đã bị chính Monaco bác bỏ, song Real rõ ràng đang dẫn đầu cuộc đua giành tiền đạo trẻ hay nhất thế giới hiện nay.Los Blancos đã bán Alvaro Morata sang Chelsea và thu về 70 triệu euro, Danilo cũng đã sang Manchester City với giá 30 triệu euro. Real Madrid có quyền đi tới cùng của vụ chuyển nhượng này. Họ không thiếu tiền, và cũng chẳng bao giờ thiếu danh vọng.Về chuyên môn, phía Real còn sẵn sàng để Gareth Bale rời đi hòng dọn chỗ cho Mbappe. Tiền đạo người Pháp sẽ chơi bên hành lang trái trong sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 của Real. Với việc Ronaldo ngày càng chơi giống một số 9 thay vì một số 7 như trong quá khứ, Mbappe có đầy đủ không gian để tỏa sáng tại Santiago Bernabeu. Cầu thủ người Pháp còn là một fan hâm mộ của Ronaldo từ khi còn nhỏ. Căn phòng mà Mbappe lớn lên treo đầy những hình ảnh Ronaldo trong màu áo trắng. Đây là thuận lợi lớn nhất của Real trong thương vụ này.Khúc mắc lớn nhất của thương vụ này thực tế không nằm ở Real Madrid, Monaco hay Mbappe mà nằm ở mức giá điên rồ mà Real định chi. 180 triệu euro là mức phí chuyển nhượng không tưởng, và có thể phá vỡ toàn bộ những quy chuẩn ngầm về giá chuyển nhượng trên toàn thế giới. Ở khía cạnh này, Mbappe là một thương vụ không nên tồn tại.Vẫn chưa thể chốt xong vụ Ivan Perisic từ Inter Milan, M.U vẫn sẽ tìm một cầu thủ chơi biên trái trong sơ đồ 4-2-3-1. Mbappe, nếu xuất hiện, là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng công “Quỷ đỏ.” Tiền đạo người Pháp có tốc độ, kỹ thuật lẫn cả khả năng đánh hơi bàn thắng. Trong nhiều tính huống cụ thể, Manchester United hoàn toàn có thể chuyển sang chơi 4-4-2 kiểu Anh với Mbappe đá cặp cùng Romelu Lukaku trên hàng công.Bên cạnh những yếu tố về chuyên môn, nếu chiêu mộ được Mbappe, M.U coi như trả đũa thành công Real Madrid. Giữa hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu này đã tồn tại những mâu thuẫn không thể hàn gắn sau khi “Quỷ đỏ” chơi xỏ Real vào phút chót bằng việc thông báo hỏng máy fax từ đó giữ chân được David De Gea ở lại Old Trafford. Real được cho là vẫn ôm hận cũ mà không bán Morata cho M.U mà đẩy sang Chelsea dù mức giá mà M.U đưa ra bằng với Chelsea.Arsenal là câu lạc bộ đầu tiên liên hệ để chiêu mộ Mbappe. Mức giá mà Pháo thủ đưa ra hồi giữa tháng 6 là 100 triệu bảng. Monaco nhất quyết lắc đầu dù huấn luyện viên Arsene Wenger có mối quan hệ khá tốt với đội bóng công quốc. Arsenal cũng là môi trường quen thuộc với những cầu thủ Pháp. Nếu có Mbappe, Arsenal coi như yên tâm về người kế tục Thierry Henry.Nhưng vấn đề lớn của Arsenal nằm ở việc họ không được thi đấu tại đấu trường Champions League. Chính điều này làm Mbappe không mặn mà lắm với việc tới thi đấu cho đội chủ sân Emirates.Câu lạc bộ chủ quản AS Monaco của Mbappe vẫn chủ trương giữ lại tiền đạo người Pháp. Monaco đã bán Benjamin Mendy, Tiemoue Bakayoko và nhạc trưởng Bernardo Silva đi trong mùa Hè này. Giờ nếu để Mbappe đi nốt, nhà đương kim vô địch Ligue 1 sẽ bước vào mùa giải mới với những mối lo trăm bề về lực lượng. Để có được thế hệ lọt vào bán kết Champions League mùa trước, Monaco đã phải trải quan không ít chông gai. Không ai biết Mendy, Mbappe, Bakayoko, Lemar... là ai cho đến khi huấn luyện viên Leonardo Jardim đưa họ phá vỡ tất cả kỷ lục ghi bàn từng tồn tại ở mảnh đất hình lục lăng.Youri Tielemans là tân binh đáng chú ý nhất của Monaco nhưng chừng đó là không đủ để Monaco duy trì được sức mạnh. Mbappe nếu ở lại sân Louis II thêm một mùa giải cũng không phải điều gì quá tệ. Màn trình diễn siêu đẳng của anh trong mùa giải trước là đủ để khẳng định tương lai. Mùa này hay mùa sau rời đi không phải chuyện lớn với cầu thủ người Pháp./.