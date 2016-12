Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tháp Trump, nơi cư ngụ của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, ngày 27/12 đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi lực lượng an ninh phát hiện một balô khả nghi.Người phát ngôn của Sở Cảnh sát thành phố New York Stephen Davis đã ra thông báo an toàn sau khi lực lượng an ninh kiểm tra và xác định chiếc balô chỉ chứa đồ chơi trẻ em.Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Trump đang không có mặt tại Tháp Trump.Thư ký báo chí của Tổng thống đắc cử Mỹ Sean Spicer đã thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng toàn bộ nhân viên đã trở lại làm việc bình thường.Những người có mặt tại hiện trường miêu tả tình cảnh "vô cùng hỗn loạn."Các đoạn băng đăng tải trên mạng Internet ghi lại hình ảnh dòng người tràn qua sảnh Tháp Trump trong khi cảnh sát mặc đồng phục hướng dẫn mọi người về phía lối ra.Tháp Trump là một khu tổ hợp bao gồm các khu căn hộ, nhà hàng, cửa hiệu mua sắm và còn là một điểm tham quan nổi tiếng của New York.Đây cũng là nơi cư ngụ và làm việc của ông Trump và gia đình.Từ sau khi vị tỷ phú bất động sản đắc cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 vừa qua, tòa nhà này được đặt dưới bảo vệ an ninh nghiêm ngặt./.