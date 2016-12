Hoa giấy tung bay sặc sỡ trên Quảng trường Thời đại trong lễ tổng duyệt đón năm mới ngày 29/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Chính quyền thành phố New York sẽ triển khai hàng chục xe tải trên đường phố vào thời điểm giao thừa, biện pháp an ninh tăng cường trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ tấn công bằng xe tải tại châu Âu.Theo thông báo ngày 29/12 của ông Carlos Gomez, cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát New York, chính quyền sẽ cho đặt khoảng 65 xe tải chở cát đặt tại các "vị trí chiến lược" quanh Quảng trường Thời đại, địa điểm sẽ tập trung hơn 1 triệu người chứng kiến lễ thả quả cầu pha lê truyền thống chào đón Năm mới.Lực lượng chức năng cũng sẽ huy động khoảng 100 phương tiện hạng nặng tại nhiều địa điểm trong thành phố để bảo vệ đám đông trước nguy cơ tấn công bằng xe tải như các vụ khủng bố tại Nice (Pháp) và Berlin (Đức).Bên cạnh đó, thành phố New York vẫn tiếp tục các biện pháp an ninh tăng cường áp dụng nhiều năm gần đây, bao gồm triển khai 7.000 cảnh sát và nhân viên lực lượng chống khủng bố tuần tra thường xuyên khu vực Quảng trường Thời đại và các địa điểm tổ chức ăn mừng khác trong thành phố.Người dân muốn vào Quảng trường Thời đại sẽ chỉ được phép mang theo túi nhỏ và phải qua ít nhất 2 chốt kiểm tra an ninh. Cảnh sát cũng sẽ cho đóng cửa một phần của 2 tuyến phố 57 và 59.Hồi tháng Bảy, một vụ tấn công đẫm máu bằng xe tải tại thành phố Nice của Pháp trong ngày Quốc khánh khiến 86 người thiệt mạng.Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ việc. Mới tuần trước, vụ tấn công bằng xe tải ở chợ Giáng sinh Breitscheidplatz, trung tâm Berlin, làm 12 người chết và 48 người bị thương./.