Cơ quan giám sát cạnh tranh New Zealand chính thức bác bỏ việc sáp nhập 2 hãng truyền thông lớn nhất nước này, NZME và Fairfax Media NZ, với cảnh báo rằng việc sáp nhập sẽ hình thành một tập đoàn thông tin độc quyền.Theo thông báo ngày 3/5 của Ủy ban Thương mại New Zealand (NZCC), nếu sáp nhập thành công, hai hãng này sẽ kiểm soát trên 90% các phương tiện truyền thông tại New Zealand với thị trường khoảng 3,7 triệu người khách hàng, chiếm hơn 80% dân số nước này.Từ thực tế trên, NZCC không chấp nhận thương vụ sáp nhập do lo ngại những nguy cơ tiềm ẩn từ độc quyền truyền thông. Cơ quan quản lý chống độc quyền nêu rõ việc sáp nhập sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các công ty truyền thông đơn lẻ, gây tổn hại đến nền dân chủ cũng như lợi ích của công chúng tại New Zealand.Tháng 9/2016, hai công ty truyền thông NZME và Fairfax Media NZ đã ký kết thỏa thuận sáp nhập với hy vọng sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh với các hãng trực tuyến khổng lồ như Facebook và Google.Fairfax NZ hiện sở hữu một loạt các tờ báo lớn tại New Zealand như Wellington's Dominion Post, Christchurch Press và trang web tin tức phổ biến nhất tại nước này stuff.co.nz.Trong khi đó, NZME sở hữu New Zealand Herald, website tin tức lớn thứ 2 và một loạt các đài phát thanh tại New Zealand./.