Ảnh minh họa. (Nguồn: radioaustralia.net.au)

Ngày 3/8, Quốc hội New Zealand đã thông qua dự luật nhằm tăng cường Luật về Phòng, Chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố (AML/CFT) được ban hành từ năm 2009.Dự luật bổ sung một số điều của luật AML/CFT nói trên mở rộng đến các đối tượng như luật sư, kế toán, các đại lý bất động sản, các doanh nghiệp, các điểm cá độ thể thao với những giao dịch hàng hóa có giá trị lớn.Điều này sẽ giúp New Zealand tăng cường khả năng ngăn chặn, phát giác và truy tố nhiều loại hành vi phạm tội.Ước tính, những sửa đổi này sẽ giúp giảm 1,7 tỷ NZD (1,26 tỷ USD) thất thoát do các vụ án lừa đảo và buôn ma túy, 5 tỷ NZD do các vụ phạm tội hình sự khác và 800 triệu NZD do tác động đến xã hội trong 10 năm.Bộ trưởng Tư pháp Amy Adams nhấn mạnh dự luật trên sẽ giúp ngăn chặn các tội phạm quốc tế lợi dụng New Zealand để rửa tiền, cũng như giúp bảo vệ danh tiếng của nước này, một trong những nước ít tham nhũng nhất trên thế giới và là nơi lí tưởng để làm ăn kinh doanh./.