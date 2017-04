Binh sỹ Iraq tuần tra trên một tuyến đường ở phía Tây thành phố Mosul sau khi giành lại khu vực này từ IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, Lực lượng Phòng vệ New Zealand (NZDF) ngày 28/4 thông báo các binh sỹ nước này và Australia sẽ huấn luyện khoảng 2.000 binh sỹ thuộc các lực lượng an ninh Iraq trong hai tuần tới để chiến đấu với các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Trong một tuyên bố, Thiếu tướng Tim Gall - Chỉ huy Các lực lượng hỗn hợp New Zealand nêu rõ: "Chúng tôi đã giúp xây dựng một lực lượng chiến đấu đang đóng góp cho chiến dịch hiện nay chống lại IS. Ngoài việc xây dựng lực lượng, chúng tôi cũng đang đào tạo thế hệ lãnh đạo quân sự Iraq tiếp theo mà sẽ có trách nhiệm bảo vệ đất nước họ trong tương lai."Nhóm đặc nhiệm chung New Zealand - Australia Taji, bao gồm 100 binh sỹ New Zealand và 300 quân nhân Australia, đã huấn luyện hơn 21.000 các lực lượng chính phủ Iraq kể từ khi thực hiện nhiệm vụ đào tạo tại quốc gia Tây Nam Á này vào tháng 5/2015. Nhiều lực lượng do Taji đào tạo đã tham gia chiến dịch giành lại quyền kiểm soát ở khu vực Tây Mosul./.