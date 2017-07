Khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong không khi nào ngớt khói hương. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Theo Ban quản lý Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), trong sáu tháng đầu năm, đã có 4.018 đoàn với 134.306 lượt khách tham quan trong, ngoài tỉnh và du khách quốc tế đã về Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc để dâng hương, dâng hoa tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ.Đặc biệt, tháng Bảy cũng là tháng cao điểm nên lượng du khách đổ về Ngã Ba Đồng Lộc tăng mạnh, bình quân mỗi ngày có trên 1.000 lượt khách tham quan, Ban quản lý Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc đã bố trí 100% cán bộ, công nhân viên làm việc liên tục không có ngày nghỉ (từ 6 giờ 30 phút đến 18 giờ hàng ngày) để đón tiếp, phục vụ du khách và phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tri ân.Ông Trần Đình Ước, Trưởng Ban Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc cho biết trong tháng Bảy này sẽ diễn ra nhiều hoạt động lớn tại khu di tích như Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngã Ba Đồng Lộc - Cõi thiêng bất tử do Báo Nhân dân phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức vào tối 23/7; Lễ giỗ 10 Nữ liệt sỹ thanh niên xung phong và Lễ thắp nến tri ân; Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ do Hội đồng Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức...Để chuẩn bị cho các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) và 49 năm chiến thắng Ngã Ba Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2017), Ban Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ đón tiếp, hướng dẫn và chỉnh trang tổng thể trong khu di tích để đón tiếp khách...Ban Khu di tích sẽ phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự, không để xẩy ra tình trạng kẻ gian lợi dụng lúc đông người móc túi, trộm cắp tài sản của du khách, chèo kéo khách bán hàng rong, xin tiền và làm tốt công tác vệ sinh môi trường./.