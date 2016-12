Lực lượng chống khủng bố Nga làm nhiệm vụ. (Nguồn: AFP)

AP đưa tin, ngày 29/12, các cơ quan an ninh của Nga đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công khủng bố vào dịp Năm Mới tại thủ đô Moskva, theo mệnh lệnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác nhận các đặc vụ của họ đã bắt nhóm nghi phạm nói trên tại tỉnh Dagestan ở Bắc Kavkaz, đồng thời cho biết nhóm này đang lên kế hoạch tấn công những địa điểm đông đúc bằng vũ khí tự động và thuốc nổ.Các phần tử Hồi giáo nổi dậy ở Dagestan thường xuyên tấn công cảnh sát và các quan chức, trong đó có một số đối tượng đã thề trung thành với IS.Hồi tháng 9/2015, Nga đã phát động chiến dịch trên không ở Syria để hỗ trợ Tổng thống Bashar Assad. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng giới chức nước này cho biết đã có hàng nghìn công dân Nga và công dân các quốc gia Liên Xô cũ gia nhập IS ở Syria./.