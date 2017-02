Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: RT.com)

Mạng www.politico.eu ngày 10/2 dẫn lại thông tin trên tờ Guardian cho biết các quan chức Italy nghi ngờ Nga đứng đằng sau một vụ tấn công mạng nhằm vào Bộ Ngoại giao Italy trong năm 2016 và vụ thâm nhập mạng này đã kéo dài trong nhiều tháng trước khi bị phát hiện.Cuộc tấn công mạng nói trên diễn ra khi Thủ tướng đương nhiệm Italy Paolo Gentiloni lúc đó đang còn giữ chức Ngoại trưởng.Các quan chức Italy cho rằng mặc dù những kẻ tấn công mạng đã tìm cách lấy cắp nhiều thư điện tử được gửi từ các đại sứ quán và cơ quan lãnh sự Italy ở nước ngoài, nhưng chúng vẫn không thể lấy được những thư điện tử đã được mã hóa vốn chứa đựng các thông tin nhạy cảm, trong đó có những thư do ông Gentiloni gửi đi.Cơ quan chức năng Italy hiện đang tiến hành điều tra vụ việc. Trong những tháng gần đây, Nga đã bị cáo buộc can thiệp vào các vấn đề của một số nước, đáng chú ý nhất là Mỹ. Cả Pháp và Đức đều có các cuộc bầu cử quan trọng trong năm nay và đang lo ngại về sự can thiệp của Nga.Hà Lan, sẽ tổ chức bầu cử vào tháng tới, cũng quyết định sẽ kiểm phiếu bằng tay do lo ngại bị tấn công can thiệp kết quả trên mạng./.