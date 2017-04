Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev. (Nguồn: Sputnik)

TASS đưa tin, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev ngày 26/4 cảnh báo rằng các bên liên quan tới cuộc xung đột trên Bán đảo Triều Tiên đang trên miệng hố chiến tranh vì những sự kích động từ bên ngoài.Phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moskva, ông Nikolai Patrushev nói: "Chúng ta không nên đánh giá thấp vấn đề Triều Tiên vì sự kích động từ bên ngoài đã đẩy các bên xung đột tới bờ vực chiến tranh."Ngoài ra, quan chức này cũng đề cập tới các điểm nóng trên thế giới hiện nay, như tại Ukraine, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông và Bắc Phi, đồng thời khẳng định quan điểm của Moskva về giải quyết những vấn đề nóng này là thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.Trong khi đó, tại sự kiện này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moskva phản đối mạnh mẽ việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề Triều Tiên, nhấn mạnh quan điểm của Nga về việc đảm bảo an ninh và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.