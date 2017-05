Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố chính quyền Kiev đang phá hoại việc thực hiện các Thỏa thuận Minsk, tiến hành các hành động khiêu khích tại đường giáp giới ở vùng Donbass, không thực hiện các cam kết trong các thỏa thuận.Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình “Mir” tối 7/5, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga rất lo ngại về việc thực thi các Thỏa thuận Minsk, do chính quyền Ukraine thường xuyên tiến hành các hành động khiêu khích để lấy cớ không thực hiện các cam kết trong các thỏa thuận đã đạt được tại Minsk.Ông Lavrov nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như Thủ tướng Đức Angela Merkel tại cuộc gặp mới đây ở Sochi cũng đã khẳng định không có giải pháp thay thế các Thỏa thuận Minsk.Đề cập đến mối quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ngoại trưởng Nga cho rằng NATO “đóng băng” quan hệ với Nga do kế hoạch đưa Ukraine vào "quỹ đạo" của mình bị đổ vỡ.Vì thất bại với kế hoạch lôi kéo Ukraine vào khu vực ảnh hưởng của mình, bao gồm cả việc kết nạp nước này vào NATO, đưa bán đảo Cremia vào kế hoạch bao vây quân sự chống lại Nga, nên liên minh này đã chấm dứt hợp tác với Moskva, kể cả trong cuộc chiến chống khủng bố.Ông Lavrov khẳng đinh Nga sẵn sàng đối thoại với NATO nhưng phải trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lợi ích của nhau và tìm kiếm sự cân bằng cùng chấp nhận được.Về quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), Ngoại trưởng Nga nhận định tâm lý chống Nga tại các nước EU chỉ chiếm thiểu số. Lực lượng này đang đặt “lập trường bị chính trị hóa” cao hơn lợi ích kinh tế của đất nước và người dân của mình.Trong khi đó, những tiếng nói ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga đang tăng lên và xu hướng này sẽ đóng vai trò chủ đạo trong quan hệ Nga-EU sắp tới.Cũng tại cuộc trả lời phỏng vấn trên, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh sự ảnh hưởng của Nga và Mỹ tới an ninh và ổn định thế giới, đồng thời bày tỏ hy vọng tổng thống hai nước sớm tiếp hành cuộc gặp chính thức./.