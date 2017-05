Các quan sát viên OSCE kiểm tra một tòa nhà bị phá hủy sau vụ nã pháo tại Avdiivka ngày 25/2. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Phát biểu tại phiên họp ngày 9/5 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, quyền Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc Pyotr Ilyichev​ đã lên tiếng chỉ trích cách xử lý của Liên minh châu Âu (EU) trong các cuộc xung đột hiện nay trên thế giới, trước hết là việc đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt, không những không hỗ trợ giải quyết khủng hoảng mà còn gây thêm khổ đau cho người dân tại các vùng xung đột.Theo quan chức ngoại giao Nga, các cuộc thảo luận đang được tiến hành tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc "cho thấy các đối tác châu Âu thay vì kiên nhẫn và cẩn trọng, lại đưa ra các giải pháp phiến diện khiến Nga hết sức quan ngại."Ông Ilyichev cũng thừa nhận mối quan hệ giữa Nga và EU "đang trải qua thời kỳ khó khăn," song khẳng định lập trường của Moskva là luôn nỗ lực "hợp tác ở mức cao nhất có thể với EU vì các mục tiêu chiến lược chung.''Đáp lại, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini đã khẳng định trải qua 60 năm thành lập và phát triển, EU đã trở thành một "siêu cường," và luôn nỗ lực hướng tới nền hòa bình và dân chủ thực sự.Theo bà, EU luôn ủng hộ các giải pháp hòa bình đối với mọi bất đồng và hiện EU đang tích cực hỗ trợ các đối tác ở phía Đông cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế ở châu Phi.Quan chức ngoại giao châu Âu đồng thời nhấn mạnh những người sáng lập EU 60 năm về trước chủ trương theo đuổi chính sách hợp tác và đối thoại thay cho đối đầu. Bà khẳng định ưu tiên trong chính sách đối ngoại của EU hiện nay là giải quyết hòa bình 2 cuộc khủng hoảng tại Syria và Ukraine./.