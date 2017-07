Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vasily Nebenzya. (Nguồn: Getty Images)

Cơ quan báo chí Điện Kremlin ngày 27/7 thông báo Thứ trưởng Ngoại giao Vasily Nebenzya đã chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng Phái đoàn thường trực của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc.Thông báo nêu rõ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm Thứ trưởng Vasily Nebenzya làm Trưởng Phái đoàn thường trực của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc ở New York, Mỹ và đại diện của Liên bang Nga trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.Ông Nebenzya, sinh năm 1962, là nhà ngoại giao chuyên nghiệp.Năm 1983, ông tốt nghiệp Học viện Ngoại giao quốc gia Moskva, thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.Từ năm 1996-2000, ông là cố vấn cấp cao của Cơ quan đại diện thường trực Liên bang Nga tại Liên hợp quốc ở New York.Trong giai đoạn 2006-2012, ông giữ chức Phó Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc ở Geneva. Kể từ năm 2013, ông giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao.Người tiền nhiệm của ông Vasily Nebenzya là ông Vitaly Churkin đã đột ngột qua đời hôm 20/2 năm nay, một ngày trước sinh nhật lần thứ 65 của ông.Ông Churkin được bổ nhiệm làm người đứng đầu Phái đoàn thường trực Nga tại Liên hợp quốc vào tháng 5/2006.Trước đó, ông lần lượt giữ các chức vụ Đại sứ Nga tại Bỉ và Canada, Đại sứ liên lạc của Nga tại NATO và Liên minh Tây Âu (WEU).Vào các năm 2000, ông giữ chức đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, và đầu những năm 1990, ông là đặc phái viên của Tổng thống Nga tham gia các cuộc đàm phán về Nam Tư trước đây.Ông Churkin được giới ngoại giao quốc tế rất kính nể./.