Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 17/7, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga hiện chưa có thông tin chính xác về việc thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi còn sống hay đã bị tiêu diệt như thông tin của nhiều phương tiện truyền thông đưa trước đó.Theo ông Peskov, các thông tin cho đến nay rất mâu thuẫn và hiện các cơ quan đặc vụ của Nga đang kiểm tra độ xác thực của các thông tin này.Tuyên bố ông Peskov đưa ra sau khi Giám đốc cơ quan tình báo và phản gián thuộc Bộ Nội vụ Iran Abu Ali Al-Basri cho biết al-Baghdadi còn sống và đang lẩn trốn trên lãnh thổ Syria.Rất nhiều nguồn tin đã nhiều lần thông báo về cái chết hoặc bị thương của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.Ngày 11/7 vừa qua, kênh truyền hình Al Sumaria của Iraq đưa tin, các tay súng IS tuyên bố thủ lĩnh al-Baghdadi đã chết.Các phương tiện thông tin đại chúng Iran cũng phát đi các bức ảnh khẳng định cái chết của tên trùm khủng bố này.Tuy nhiên, sau đó các thông tin này đều không được xác nhận.Hồi giữa tháng Sáu vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào cuối tháng Năm năm nay, một thủ lĩnh IS và 300 tay súng đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích do Không quân Nga thực hiện tại Syria, song thông báo thông tin này cũng cần phải được kiểm tra./.