Ảnh minh họa. (Nguồn: goegyptgo.com)

Hãng tin TASS dẫn lời Bộ trưởng Giao thông vận tải của Nga Maxim Sokolov ngày 27/12 cho biết Nga có thể sẽ tiếp tục nối lại các chuyến bay thẳng tới Ai Cập trong tháng Giêng tới.Theo ông Sokolov, quyết định có nối lại các chuyến bay tới Ai Cập hay không sẽ được đưa ra sau khi các quan chức Nga xem xét báo cáo của các chuyên gia an ninh Moskva hiện đang có chuyến thanh tra, giám sát, đánh giá quy trình đảm bảo an ninh tại các sân bay Ai Cập.Người đứng đầu Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết Ai Cập đã nhất trí với Nga về một thỏa thuận an ninh hàng không do Nga đề xuất, tuy nhiên không tiết lộ các điều khoản chi tiết của thỏa thuận này.Ông Sokolov cho biết hiện Nga vẫn chưa nhận được xác nhận chính thức từ Bộ Ngoại giao Ai Cập, tuy nhiên những nguồn tin "không chính thức" đáng tin cậy khẳng định rằng phía Cairo đã đồng ý về mặt nguyên tắc đối với thỏa thuận.Hiện, một đoàn chuyên gia an ninh Nga đang có mặt tại Ai Cập để hoàn tất báo cáo cập nhật về các biện pháp đảm bảo an ninh được chính quyền quốc gia Bắc Phi triển khai tại sân bay quốc tế Cairo.Đây không phải là lần đầu tiên một đoàn chuyên gia Nga tới kiểm tra các sân bay của Ai Cập, kể từ khi Moskva tạm ngừng tất cả các chuyến bay đến Ai Cập sau khi một máy bay chở khách của Nga gặp nạn tại bán đảo Sinai của Ai Cập trong tháng 10/2015, khiến 224 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.Ngành du lịch Ai Cập đã thiệt hại nặng nề sau tai nạn máy bay kể trên vì Nga là nước có lượng khách tới thăm quốc gia Bắc Phi nhiều nhất trong nhiều năm trở lại đây./.