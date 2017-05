Máy bay chiến đấu của Nga ở Syria. (Nguồn: AP)

Các hãng thông tấn Nga dẫn nguồn Bộ Quốc phòng nước này ngày 5/5 cho biết thỏa thuận về các vùng an toàn tại Syria sẽ có hiệu lực từ nửa đêm (sáng sớm 6/5 theo giờ Hà Nội), song không quân Nga sẽ tiếp tục tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở những nơi khác tại quốc gia Trung Đông này.Theo Bộ Quốc phòng Nga, vùng an toàn đầu tiên và lớn nhất tại miền Bắc Syria bao gồm tỉnh Idlib và những quận liền kề của các thành phố Latakia, Aleppo và Hama, với tổng số dân hơn 1 triệu người.Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết lập trường của Mỹ đã tạo điều kiện cho sự dàn xếp chính trị ở Syria, và sự ủng hộ của Liên hợp quốc, Mỹ và Saudi Arabia đối với thỏa thuận về vùng an toàn này giúp đảm bảo việc thực thi thỏa thuận.Liên quan tới thỏa thuận nói trên, cùng ngày, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Sergei Rudskoi cho biết, trên thực tế, Nga đã ngừng ném bom các khu vực được xác định là vùng an toàn theo thỏa thuận vừa ký kết với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.Ông Rudskoi nêu rõ: "Từ 0 giờ ngày 1/5, không quân Nga đã ngừng sử dụng không phận tại các vùng giảm căng thẳng."Trước đó, ngày 4/5, các nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký bản ghi nhớ trong cuộc đàm phán ở Kazakhstan để thiết lập 4 khu vực an toàn tại Syria.Các hoạt động quân sự không được phép triển khai tại đây bao gồm cả các chuyến bay của lực lượng không quân. Các vùng giảm căng thẳng được thành lập tại 4 khu vực, gồm tỉnh Idlib, một số vùng liền kề tới phía Bắc tỉnh Homs, Đông Ghouta và một loạt các tỉnh ở miền Nam Syria (Daraa và Al-Quneitra).Tại ranh giới các vùng giảm căng thẳng sẽ thành lập các khu vực an toàn, nơi đặt các trạm kiểm soát người dân ra vào vùng giảm căng thẳng, phục vụ công tác cứu trợ nhân đạo và các điểm giám sát ngừng bắn./.