Khói đen ở các địa điểm bị oanh kích ở Syria. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu với báo giới ngày 7/2, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Các lực lượng vũ trang liên bang Nga, Trung tướng Sergei Rudskoy, cho biết hiện nay quân đội chính phủ Syria với sự hỗ trợ của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga đang tiến hành rất thành công các hoạt động tấn công chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và kể từ ngày 1/1 đã tiêu diệt được 4.608 mục tiêu của tổ chức khủng bố này.Theo ông Rudskoy, tại phía Bắc tỉnh Aleppo, trong vòng một tháng qua, các tay súng IS đã bị đánh bật ra khỏi 35 điểm dân cư, quân đội chính phủ Syria đã thiết lập kiểm soát khu vực rộng hơn 300 km2.Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga và Lực lượng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp với nhau tấn công khủng bố ở tỉnh Al-Baba (An-ba-ba) và tiêu diệt được 892 mục tiêu của chúng ở khu vực này.Trong khi đó, tại thành phố Deir ez-Zor, chỉ tính từ đầu năm đến nay, các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga đã xuất kích 36 lần và tiêu diệt 34 mục tiêu của khủng bố.Nhờ sự hỗ trợ tích cực của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga, quân đội chính phủ Syria đã cải thiện đáng kể vị thế của mình tại khu vực bị khủng bố bao vây.Tướng Rudskoy khẳng định các hoạt động của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga nhằm đánh bại các mục tiêu của khủng bố trên lãnh thổ Syria sẽ được tiếp tục. Quan trọng nhất là việc xác định các khu vực ở Syria do IS và nhóm vũ trang Jabhat Al-Nusra chiếm đóng nhằm phân biệt rõ lực lượng đối lập và các nhóm khủng bố.Không chỉ hỗ trợ Syria đẩy lùi khủng bố, Nga còn tăng cường các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho quốc gia Trung Đông này vốn bị cuốn vào vòng xoáy nội chiến trong suốt hơn 5 năm qua.Theo Tướng Rudskoy, kể từ đầu năm đến nay, Trung tâm hòa giải các bên tham chiến ở Syria của Nga đã thực hiện 699 hoạt động nhân đạo, trong đó phát 1.250 tấn thực phẩm, thuốc men và các đồ dùng thiết yếu cho người dân Syria. Các tổ chức quốc tế cũng đang đẩy mạnh hoạt động cứu trợ nhân đạo./.