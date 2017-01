Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AP, TASS và Sputniknews.com​, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev ngày 28/1 cho rằng Moskva có nhiều hy vọng về cuộc điện đàm được lên kế hoạch giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Patrushev nói: "Mọi thứ sẽ tích cực."Cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ (theo giờ Washington, 17 giờ GMT) ngày 28/1.Theo hãng tin TASS của Nga, Phó Tổng thống Mỹ Michael Pence sẽ tham gia cuộc điện đàm này.Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngoài ông Putin không có bất kỳ quan chức nào khác từ phía Nga tham gia cuộc điện đàm này.Đến thời điểm này, chi tiết của cuộc điện đàm trên vẫn chưa được tiết lộ.Hôm 27/1, Tổng thống Putin đã tổ chức một cuộc họp của Hội đồng an ninh nước này để thảo luận về mối quan hệ Mỹ-Nga.Điện Kremlin trước đó đã hoan nghênh các cam kết của ông Trump về hàn gắn mối quan hệ với Moskva, vốn đã trở nên xấu đi sau cuộc khủng hoảng Ukraine, cuộc chiến ở Syria và những cáo buộc Nga can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016.Dự kiến, trước khi diễn ra cuộc điện đàm với ông Putin, Tổng thống Trump sẽ điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Đức Angela Merkel.Trong khi đó, các cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull dự kiến sẽ được tiến hành sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga./.