Đại diện thường trực Nga tại NATO Alexander Grushko. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/12, Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Alexander Grushko cho biết Moskva sẵn sàng khôi phục các mối quan hệ quân sự với NATO nhằm hạ nhiệt những căng thẳng tồi tệ nhất trong quan hệ giữa hai bên từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay.Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến do Cơ quan Thông tin quốc tế Rossiya Segodnya tổ chức, ông Grushko nhấn mạnh Nga đang cân nhắc khả năng này nếu các quốc gia thành viên NATO thực sự muốn cải thiện quan hệ trong lĩnh vực quân sự.Nếu các đại diện cấp cao của Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này khẳng định nhiều lần quan điểm đó, Nga sẽ thiết lập các mối quan hệ quân sự thông thường.Ông Grushko khẳng định Liên bang Nga sẵn sàng cho lựa chọn này, đồng thời cho biết quân đội Nga đã đưa ra gói đề xuất liên quan trong cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO hôm 19/12 vừa qua tại Brussels (Bỉ).Hồi cuối tháng 11 vừa qua, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng tuyên bố liên minh này không tìm kiếm sự đối đầu và vẫn để ngỏ các khả năng đối thoại với Nga nhằm hạ nhiệt căng thẳng.Quan hệ giữa phương Tây-Nga nói chung và quan hệ NATO-Nga nói riêng, đã xuống tới mức thấp nhất sau Chiến tranh Lạnh do tác động của cuộc khủng hoảng tại Ukraine, với đỉnh điểm là Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea.NATO đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại 3 nước vùng Baltic và Ba Lan, áp sát biên giới Nga bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Moskva.Để đáp trả, Nga cũng gia tăng các hoạt động củng cố quốc phòng như triển khai các tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander-M tại tỉnh Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga nhưng tách rời khỏi Nga nằm giữa Ba Lan và Litva./.