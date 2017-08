Việc cứu nạn các thợ mỏ mất tích vẫn đang tiếp tục, (Nguồn: Mirror)

Các nhân viên cứu hộ ngày 7/8 nỗ lực liên lạc với 8 thợ mỏ mất tích tại mỏ kim cương bị ngập nước ở Siberia trong khi các nhân viên điều tra mở một cuộc điều tra các vi phạm quy tắc an toàn.Ủy ban điều tra của Nga, chuyên điều tra các tội phạm nghiêm trọng cho biết đã mở một vụ hình sự đối với những vi phạm quy định an toàn tại mỏ, một tội danh có thể bị phạt tới 3 năm tù.Trước đó ngày 5/8, các nhân viên cứu hộ đã đưa được thêm 1 thợ mỏ bị thương lên mặt đất, nâng tổng số thợ mỏ được cứu lên 143 người.Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực thiết lập liên lạc với khu vực nơi 8 người còn lại bị cho là mắc kẹt bằng cách gửi tín hiệu qua một ống nước.Chủ tịch công ty khai thác kim cương Alrosa, ông Sergei Ivanov ngày 6/8 cho biết các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực đến vị trí nơi các nạn nhận bị mắc kẹt, tuy nhiên công ty bác bỏ thông tin rằng đã xác nhận được nơi ở vị trí.Công ty cũng triển khai thêm các máy bơm để thoát nước từ mỏ lộ thiên lớn đang rò rỉ xuống hầm mỏ nhằm đảm bảo an toàn cho các nhân viên cứu hộ.Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết các nhân viên cứu hộ đã thăm dò dọc đường hầm dài 7km và dọn sạch 200m đường hầm bị tắc.Vụ tai nạn này xảy ra vào chiều 4/8, nước từ một mỏ lộ thiên bỏ hoang có trữ lượng khoảng 300.000m3 đã tràn vào hầm mỏ Mir của nhà sản xuất kim cương lớn nhất Nga, Alrosa.Vào thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 150 thợ mỏ đang làm việc dưới hầm.Trong một diễn biến khác, ngày 7/8, cảnh sát địa phương thông báo vụ hỏa hoạn tại khu nhà ở dành cho người vô gia cư và người di cư tại thị trấn Markgroeningen, thành phố Stuttgart, miền Nam nước Đức, đã khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương nghiêm trọng.Cảnh sát cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng cùng ngày theo giờ địa phương và hiện không thấy dấu hiệu bài ngoại trong vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra./.