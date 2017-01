Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: Sputnik/AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 16/1, điện Kremlin cho biết, Chính phủ Nga nhất trí với quan điểm của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khi cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã quá lỗi thời.Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "NATO thực sự là di sản của quá khứ. Chúng tôi đồng tình với điều này và chúng tôi từ lâu đã bày tỏ quan điểm của mình về tổ chức này. Khi NATO được điều chỉnh sang hướng đối đầu và toàn bộ cấu trúc của tổ chức này dốc sức cho các tư tưởng đối đầu thì tất nhiên tổ chức này không thể được gọi là một cấu trúc hiện đại đáp ứng các tư tưởng về ổn định, phát triển bền vững và an ninh."Bên cạnh đó, ông Peskov còn đề cập tới các cuộc phỏng vấn gần đây của ông Trump với tờ The Times của Anh và tờ Bild của Đức, trong đó ông Trump nói rằng NATO "lỗi thời do không phòng ngừa được khủng bố."Ông Trump cũng phàn nàn rằng nhiều thành viên NATO chưa đóng góp đủ và điều này "vô cùng bất công với Mỹ." Tuy nhiên, ông Trump vẫn cho rằng NATO rất quan trọng với ông./.