Thịt bò New Zealand. (Nguồn: meattender.com.au)

Cơ quan giám sát an toàn nông nghiệp Rosselkhoznadzor cho biết Nga dự định tạm thời cấm nhập khẩu thịt bò và các thực phẩm chế biến từ thịt bò từ New Zealand từ ngày 6/2 sau khi phát hiện chất ractopamine trong một số mẫu sản phẩm.Rosselkhoznadzor cho biết cũng xem xét cấm nhập khẩu cá từ New Zealand do phát hiện có thủy ngân trong một số nguồn cung cấp cá.Ractopamine, được sử dụng để kích thích tăng trưởng cơ bắp, bị cấm dùng trong các loại thực phẩm để nuôi bò tại New Zealand. Quốc gia này đang xây dựng hình ảnh là nhà cung cấp thực phẩm tự nhiên và an toàn tại các thị trường nước ngoài.Người đứng đầu Cơ quan Ngành chế biến thịt New Zealand Tim Ritchie cho biết nước này thực thi hệ thống kiểm nghiệm đối với ractopamine trong chăn nuôi cừu và gia súc, và chưa phát hiện thấy chất trên.New Zealand “nằm ngoài vòng” lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ hầu hết các nước châu Âu mà Nga ban hành vào năm 2014 để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây.Kim ngạch xuất khẩu thịt bò của New Zealand sang Nga chỉ đạt chưa tới 10 triệu đôla New Zealand (7,3 triệu USD) năm 2016, chỉ chiếm một phần nhỏ trong 3 tỷ đôla New Zealand thịt bò mà nước này xuất khẩu ra thị trường thế giới.Theo Bộ các ngành công nghiệp cơ bản New Zealand, các tiêu chuẩn về thực phẩm của New Zealand là cao nhất thế giới và nước này cam kết cung cấp nguồn thịt an toàn, chất lượng cao cho thị trường trong nước và thế giới./.