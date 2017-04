Trẻ em được điều trị trong bệnh viện ở thị trấn Maaret al-Noman, tỉnh Idlib, sau khi bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học ngày 4/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews.com, ngày 25/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennadiy Gatilov cho biết nước này không nhận thấy có cơ sở nào để Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Syria sau khi Washington cáo buộc Damascus thực hiện vụhôm 4/4 tại tỉnh Idlib.Phát biểu với báo giới, quan chức ngoại giao Nga nêu rõ: "Sự thực rằng họ đã áp đặt các lệnh trừng phạt chống Syria. Chúng tôi nhận thấy không có lý do gì để làm vậy bởi không có những bằng chứng xác thực về sự can dự của Chính phủ Syria trong vụ việc tại Khan Shaykhoun."Ông Gatilov cũng cho biết thêm Nga đã đề xuất cử một nhóm chuyên gia độc lập tới Syria để xác minh những cáo buộc của Mỹ tuy nhiên phía Mỹ không ủng hộ sáng kiến này.Trong một diễn biến khác, báo Izvestia dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga cho biết vào ngày 13/4, Nga đã khôi phục biên bản ghi nhớ đã ký với Mỹ về việc ngăn ngừa va chạm trên không và an toàn bay, một ngày sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới nước này./.