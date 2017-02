Không quân Nga không kích một căn cứ của IS gần Raqqa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/2 thông báo 3 binh sỹ của nước này đã thiệt mạng trong một vụ không kích nhầm của không quân Nga tại Syria.Theo thông báo của phía Thổ Nhĩ Kỳ, máy bay của Nga đang tấn công các mục tiêu là các chiến binh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thì không may ném bom trúng một tòa nhà nơi các binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đóng quân.Điện Kremlin cũng ra thông báo cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ngay lập tức có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để bày tỏ sự đau buồn về sự cố đáng tiếc này.Tuyên bố của Điện Kremlin không công bố nội dung trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cho biết Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn tới ông Erdogan về "việc một số binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng gần thành phố al-Bab do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng ở miền Bắc Syria."Tuyên bố của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan đã nhất trí thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình về Syria tại Astana và Geneva, đồng thời thảo luận về cuộc gặp của lãnh đạo hai nước dự kiến tại Nga vào tháng Ba.Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã được cải thiện đáng kể trong những tháng gần đây sau sự cố không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay quân sự của Nga tại khu vực biên giới Syria hồi cuối năm 2015.Hiện, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực hợp tác trong vấn đề Syria./.