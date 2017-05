Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. (Nguồn: Sputnik)

Đài Sputnik ngày 9/5 đưa tin trong cuộc trao đổi với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Thomas Shannon, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng để bình thường hóa quan hệ song phương, hai nước cần phải loại bỏ những yếu tố gây khó chịu nghiêm trọng đã nảy sinh dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.Theo tin trên tài khoản Facebook chính thức, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, đã diễn ra cuộc trao đổi chi tiết về một loạt vấn đề quan hệ song phương Nga-Mỹ.Phía Nga nhấn mạnh rằng sự bình thường hóa đòi hỏi loại bỏ những tác nhân đặc biệt gây khó chịu do chính quyền cựu Tổng thống Obama tạo ra, thậm chí vi phạm luật pháp quốc tế, như tịch thu trụ sở của cơ quan ngoại giao Nga tại Mỹ, vốn là tài sản quốc gia của Nga và có quy chế bất khả xâm phạm.Cuối tháng 12/2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã áp đặt trừng phạt đối với 9 trường đại học, các công ty và cá nhân Nga, trong đó có Tổng cục Tình báo quốc phòng GRU và Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) với lý do "can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ" và "gây áp lực với các nhà ngoại giao Mỹ" đang làm việc tại Nga.Mỹ cũng đóng cửa hai khu nhà nghỉ ngoại ô của các nhà ngoại giao Nga và quyết định trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga./.