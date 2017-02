Cảnh đổ nát sau những đợt không kích ở thị trấn al-Bab ngày 18/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 9/2 cho biết, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gấp rút tiến hành công việc hoàn thiện cơ thế phối hợp các hoạt động chung trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria.Động thái này diễn ra sau khi xảy ra vụ không quân Nga không kích nhầm sáng sớm cùng ngày làm 3 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.Theo ông Peskov, do phối hợp thiếu ăn ý trong một chiến dịch chung giải phóng thị trấn al-Bab ở Syria, Lực lượng không quân vũ trụ Nga khi không kích vào các mục tiêu khủng bố đã làm 3 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện chia buồn đến người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan do vụ không kích nhầm của Lực lượng không quân vũ trụ Nga.Theo ông Peskov, liên quan đến vụ việc này, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov cũng đã gọi điện chia buồn với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ.Trong cuộc điện đàm này, hai bên nhất trí gấp rút tiến hành công việc hoàn thiện cơ chế phối hợp các hoạt động chung trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.Trước đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/2 thông báo 3 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong một vụ không kích nhầm của không quân Nga tại Syria.Theo thông báo của phía Thổ Nhĩ Kỳ, máy bay của Nga đang tấn công các mục tiêu là các chiến binh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thì không may ném bom trúng một tòa nhà nơi các binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đóng quân.Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã được cải thiện đáng kể trong những tháng gần đây sau sự cố không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay quân sự của Nga tại khu vực biên giới Syria hồi cuối năm 2015.Hiện, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực hợp tác trong vấn đề Syria./.