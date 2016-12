Các tay súng IS. (Nguồn: theguardian.com)

Trang mạng afghanistan.ru đưa tin ngày 27/12 tại thủ đô Moskva (Nga) đã diễn ra vòng ba tham vấn về tình hình tại Afghanistan với sự tham dự của các đặc phái viên và quan chức cấp cao của ba nước Nga, Pakistan và Trung Quốc, song không có đại diện của Afghanistan.Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov đại diện cho phía Nga.Theo thông cáo báo chí đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Afghanistan, tại cuộc họp ba bên đã xác nhận tình hình an ninh đang xấu đi tại đất nước này và bày tỏ mối quan ngại trước những gia tăng hoạt động của các lực lượng cực đoan tại Afghanistan, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Trước tình hình đó, ba bên dự định sẽ tiếp tục nỗ lực để hỗ trợ tiến trình hòa giải dân tộc tại Afghanistan, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Kabul và tuân thủ nguyên tắc hòa nhập các tay súng nổi dậy vào cuộc sống hòa bình.Với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Nga và Trung Quốc cam kết sẽ thể hiện sự mềm mỏng trong thu hẹp danh sách án phạt để hỗ trợ đối thoại hòa bình giữa chính quyền Kabul và lực lượng Taliban.Ba bên cũng nhất trí sẽ mở rộng diện tham vấn, mời đại diện Kabul tham gia thảo luận những vấn đề lớn của đất nước./.