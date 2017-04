Ảnh minh họa. (Nguồn: insightcrime.org)

Theo TASS, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 17/4 cho biết đã chặn đứng một đường dây vận chuyển vũ khí bất hợp pháp từ Ukraine và các nước Liên minh châu Âu (EU) đến Nga.Thông báo từ văn phòng báo chí của cơ quan trên có đoạn: "Cơ quan An ninh Liên bang Nga và Bộ Nội vụ Nga đã ngăn chặn hành động bất hợp pháp của một đường dây xuyên khu vực liên quan tới tổ chức vận chuyển vũ khí từ các nước EU và Ukraine đến Liên bang Nga."Các cơ quan an ninh Nga đã tịch thu 232 vũ khí từ các phần tử thuộc đường dây này, hơn 16.000 viên đạn với nhiều kích cỡ, hơn 21 kg thuốc nổ cùng nhiều loại vũ khí khác./.