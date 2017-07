Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc ông Vladimir Safronkov. (Nguồn: Washington Times)

Nga hy vọng Mỹ không lấy cớ để có hành động khiêu khích ở Syria

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 20/7, Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc ông Vladimir Safronkov cho rằng, nghị quyết chống các tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda mới được Hội đồng Bảo an thông qua thiếu lệnh cấm kinh tế toàn diện nhằm ngăn chặn những phần tử khủng bố hưởng lợi từ giao dịch dầu mỏ.Ông Safronkov nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cần phải cô lập IS về tài chính vì tổ chức này đang điều hành một mạng lưới đa quốc gia buôn lậu dầu và một số hàng hóa khác, đem lại nguồn thu hàng chục triệu USD mỗi tháng.Ông khẳng định Nga quyết tâm bổ sung lệnh cấm này cùng với những biện pháp khác nhằm mục đích khiến các tổ chức khủng bố bị cô lập hoàn toàn về tài chính và hậu cần.Tại cuộc họp sáng 19/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết 2368 (2017) do Mỹ soạn thảo. Nghị quyết mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với IS, Al-Qaeda và các thực thể cũng như cá nhân có liên quan.Các biện pháp bao gồm ngay lập tức phong tỏa tài sản, cấm đi lại, cấm vận vũ khí... và nhằm mục đích củng cố hợp tác giữa các quốc gia trong cuộc chiến chống khủng bố.Trong nghị quyết này, Hội đồng Bảo an bổ sung 8 cá nhân và thực thể mới vào danh sách đen, trong đó có cả các thủ lĩnh IS ở Đông Nam Á, các tay súng ở Caucasus, các nhóm khủng bố có quan hệ với IS đang hoạt động tại Syria./.