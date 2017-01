Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moskva sẵn sàng khôi phục hợp tác với Mỹ trong các vấn đề an ninh như cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm mạng.Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump.Trong cuộc phỏng vấn nhật báo Rossiiskaya Gazeta được đăng tải ngày 16/1, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, ông Nikolai Patrushev, đã lên tiếng với một giọng điệu thận trọng tích cực về triển vọng hợp tác với Mỹ sau giai đoạn quan hệ Nga-Mỹ đóng băng dưới thời Tổng thống Barack Obama.Ông Patrushev nói: “Nếu chính quyền Donald Trump quan tâm, chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp tục các cuộc tham vấn chính thức với các đối tác Mỹ thông qua Hội đồng An ninh Liên bang Nga."Tuy nhiên, ông Patrushev cho biết thêm, ông không kỳ vọng vào những sự cải thiện nhanh chóng hoặc việc dỡ bỏ mau lẹ các lệnh trừng phạt mà phương Tây đã cố ý áp đặt nhằm “ngăn chặn nước Nga,” do hai bên đang bắt đầu từ một nền tảng rất thấp.Phát biểu trên của ông Patrushev được đưa ra trước khi ông Trump trả lời phỏng vấn tờ Sunday Times (Anh) rằng ông sẽ đề xuất kết thúc các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến việc Moskva sáp nhập khu vực Crimea của Ukraine, để đổi lại thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân với Moskva./.