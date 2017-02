Một tiểu đoàn cảnh sát quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga từ Cộng hòa Ingushetia đã được cử đến Syria để bảo đảm an ninh cho Không quân và Trung tâm hòa giải Syria của Nga.Trả lời phỏng vấn hãng tin Ria Novosti (Nga) ngày 13/2, Tổng thống Cộng hòa Inghushetia thuộc Nga, ông Yunus Yevkurov, cho biết: "Chúng ta đã cử tới Syria một tiểu đoàn cảnh sát quân sự người Inghushetia đến làm việc tại những điểm dân cư, thành phố, nơi các bên đã ký hiệp ước hòa bình. Tôi tin tưởng rằng lực lượng này sẽ thực hiện một cách xứng đáng những nhiệm vụ do Tổng Tư lệnh tối cao và Bộ trưởng Quốc phòng đặt ra".Theo ông Yevkurov, trong thời gian tới Nga sẽ gửi hàng cứu trợ nhân đạo dành cho ​các nạn nhân chiến tranh tại Syria.Lực lượng quân cảnh Nga trước đây đã thực hiện những nhiệm vụ tại Syria, ví dụ tại Aleppo, nơi đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Tháng 12 năm ngoái, một tiểu đoàn cảnh sát quân sự đã được điều đến Syria để duy trì trật tự tại những khu vực đã được giải phóng./.