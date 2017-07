Lực lượng binh sỹ Nga tại Syria. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắt đầu triển khai lực lượng quân cảnh tới giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại 2 khu vực an toàn ở Syria.Theo chỉ huy cấp cao Sergei Rudskoi, các lực lượng của Nga đã lập các chốt kiểm soát và giám sát xung quanh một khu vực an toàn ở Tây Nam và một khu vực an toàn ở Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus.Hai khu vực nói trên nằm trong số 4 khu vực được đề xuất trong kế hoạch đã được Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thông qua hồi tháng 5 vừa qua.Theo kế hoạch này, lực lượng không quân của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ ngừng các chuyến bay trên những khu vực chỉ định của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này./.