Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (trái) đến Washington đàm phán tháo gỡ căng thẳng ngoại giao với Mỹ. (Nguồn: AP)

Ngày 18/7, Nga tuyên bố bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp trả đũa Mỹ sau khi cuộc gặp tại Washington giữa quan chức ngoại giao hai nước kết thúc mà không đạt được thỏa thuận về việc trao trả lại các cơ sở ngoại giao của Nga ở Mỹ.Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết tại cuộc gặp ngày 17/7 giữa Thứ trưởng Ngoại giao nước này Sergei Ryabkov và người đồng cấp bên phía Mỹ Thomas Shannon, phía Nga đã nhấn mạnh rằng nếu Washington không có những động thái tháo gỡ, giải quyết vấn đề thì Moskva bảo lưu quyền có các biện pháp trả đũa dựa trên nguyên tắc có đi có lại.Thứ trưởng Ryabkov đã đưa ra các điều kiện để cải thiện quan hệ Nga-Mỹ tại cuộc gặp này. Trước những thông tin hai bên tiến sát được một thỏa thuận mang tính đột phá, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết nhận định đó là sự "phóng đại."Còn trong phản ứng của mình, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/7 bình luận cuộc hội đàm đã diễn ra "khó khăn, thẳng thắn, thận trọng và phản ánh cam kết của cả hai bên cho một giải pháp."Bộ này cũng thừa nhận "rõ ràng vẫn còn nhiều điều cần phải làm".Căng thẳng ngoại giao song phương phát sinh kể từ tháng 12 năm ngoái khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ thị đóng cửa 2 khu ngoại giao đoàn của Moskva tại bang New York và Maryland, đồng thời trục xuất 35 quan chức ngoại giao Nga với cáo buộc Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.Tuy không đưa ra phản ứng nào tại thời điểm đó với lý do đợi các phản hồi của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng hồi tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva sẽ có những biện pháp đáp trả tương tự đối với các cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Nga nếu các lệnh cấm trên không được xóa bỏ./.