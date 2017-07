Ngày 23/7, mạng tin Economic Times dẫn phát biểu của ông Ilya S. Tarasenko, Tổng giám đốc Tập đoàn sản xuất máy bay MiG của Nga tại triển lãm hàng không Maks đang diễn ra tại Moscow cho biết Nga và Ấn Độ đang đàm phán về thương vụ máy bay thế hệ mới Mig-35.Ông Tarasenko nói: "Chúng tôi đang trong giai đoạn đàm phán về các đặc điểm kỹ thuật và công nghệ máy bay MiG có thể cung cấp cho Ấn Độ và các yêu cầu mà Ấn Độ dành cho loại máy bay này. Vì đây là một chiếc máy bay rất mới, sẽ cần một khoảng thời gian để đàm phán chính xác nhu cầu của Ấn Độ và điều chỉnh cho phù hợp."Theo ông Tarasenko, quá trình đàm phán sẽ được thúc đẩy nhanh chóng do Không quân Ấn Độ đang có nhu cầu trang bị các máy bay chiến đấu đa năng tầm trung (MMRCA) để thay thế cho phi đội bay MiG-21.Ông Tarasenko cho biết máy bay MiG-35 có giá thành rẻ hơn từ 20-25% so với các đối thủ cạnh tranh khác.Bên cạnh đó, do đã có kinh nghiệm bay với các biến thể khác nhau của máy bay tiêm kích MiG và có hệ thống hỗ trợ, bảo trì, Ấn Độ có thể dễ dàng thích ứng với dòng máy bay mới.Ông Tarasenko nói: "Máy bay MiG đã được Ấn Độ sử dụng trong gần 50 năm nay và chúng tôi đưa ra đề nghị cho các sản phẩm mới của chúng tôi đến Ấn Độ trong số những nước đầu tiên. Chúng tôi đề nghị không chỉ là máy bay, mà còn là đào tạo cũng như dịch vụ hậu cần trong vòng 40 năm."Ông Tarasenko tiết lộ máy bay thế hệ mới MiG-35 tích hợp các chi tiết kỹ thuật "gần" với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 và "tốt hơn" tiêm kích hiện đại F-35 của Mỹ./.