Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết các bất đồng giữa Nga và Mỹ liên quan tới vấn đề tài sản ngoại giao, trong đó Washington tịch thu 2 khu nhà ngoại giao của Nga tại Mỹ, đã "gần như được giải quyết" sau các cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ đồng hồ.Thông báo này được nhà ngoại giao Nga đưa ra sau cuộc họp kéo dài 3 giờ với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon, diễn ra cùng ngày tại Washington.Tuy nhiên, phía Mỹ hiện vẫn chưa đưa ra bình luận gì.Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh việc đặt điều kiện để trao trả cho Nga những tài sản ngoại giao trên là điều không chấp nhận được. Nga hy vọng Mỹ sẽ có những hành động thiện chí và sáng suốt để tháo gỡ những bất đồng này.Căng thẳng ngoại giao song phương phát sinh kể từ tháng 12/2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ thị đóng cửa hai khu ngoại giao đoàn của Moskva tại bang New York và Maryland, đồng thời trục suất 35 quan chức ngoại giao của Nga với cáo buộc Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.Tuy không đưa ra phản ứng nào tại thời điểm đó với lý do đợi các phản hồi của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng hồi tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẽ có những biện pháp đáp trả bằng những hành động tương tự đối với các cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Nga nếu những lệnh cấm trên không được xóa bỏ./.