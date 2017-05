Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. (Nguồn: Sputnik)

Các tham mưu trưởng quân đội Nga và Mỹ ngày 6/5 đã nhất trí nối lại đầy đủ việc thực thi bản ghi nhớ về ngăn chặn các sự cố trên vùng trời Syria.​



Các hãng tin Nga dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph F. Dunford đã điện đàm về các vùng giảm căng thẳng ở Syria.​



Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp về các biện pháp bổ sung nhằm tránh đụng độ trên vùng trời Syria.​



[Nhất trí thiết lập vùng giảm căng thẳng tại Syria ít nhất 6 tháng]



Bản ghi nhớ về an toàn hàng không này được ký tháng 10/2015 sau khi Nga bắt đầu đánh bom nhằm vào các mục tiêu ở Syria để ủng hộ lực lượng Chính phủ Syria trong các cuộc giao tranh với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như với các nhóm vũ trang khác.



Hồi giữa tháng 2/2017, trong một cuộc gặp tại thủ đô Baku của Azerbaijan, hai ông Dunford và ông Gerasimov cũng đã đạt được thỏa thuận về việc tăng cường liên lạc quân sự giữa hai nước, đồng thời cam kết nỗ lực đảm bảo an toàn cho các hoạt động quân sự nhằm giảm nguy cơ khủng hoảng hoặc xảy ra những sự cố bất ngờ./.