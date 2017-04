Tàu của Mỹ và Ấn Độ tham gia cuộc tập trận chung tại Ấn Độ Dương. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu với giới truyền thông ngày 21/4, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne cho biết Ấn Độ từ chối Lực lượng Quốc phòng Australia (ADF) tham gia tập trận hải quân đa phương Malabar do lo ngại có thể thổi bùng căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc.Theo bà Payne, Australia thường xuyên thảo luận vấn đề này với Ấn Độ kể từ năm 2015 và trong những tuần qua, Tùy viên quân sự Australia tại New Delhi liên tục yêu cầu Ấn Độ cho phép ADF tham gia cuộc tập trận Malabar 2017 dự kiến diễn ra vào tháng Bảy tới với tư cách “quan sát viên.”Trước đó, ngày 20/4, trong cuộc đối thoại an ninh Australia-Nhật Bản tại Tokyo, bà Payne cũng đã bày tỏ mong muốn ADF có thể tham gia sự kiện quân sự này.Bà Payne cho rằng Australia và Ấn Độ nên tận dụng đà tích cực của mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước hiện nay để tăng cường và làm sâu sắc thêm sự tham gia, tính nhất quán của các hoạt động giữa hai nước.Tuy nhiên, bà thấy thật đáng tiếc khi Ấn Độ sớm từ chối yêu cầu của Australia tham gia cuộc tập trận này chỉ vì lo ngại phản ứng từ Trung Quốc.Một phần tư thế kỷ qua, các lực lượng quân sự Mỹ và Ấn Độ, và gần đây hơn là Nhật Bản, đã tổ chức cuộc tập trận hải quân Malabar thường niên ở phía Bắc Australia.Năm 2007, Australia chính thức tham gia cuộc tập trận Malabar nhưng sau đó đã rút khỏi cuộc tập trận này và các cuộc hội đàm an ninh do những lo ngại từ Bắc Kinh./.