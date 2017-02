Chiếc quần skinny jeans kết hợp tinh tế với áo bomber họa tiết floral. (Ảnh: Ha Nguyen)

Nắm bắt xu hướng mới nhất trên các sàn diễn thời trang thế giới, chất liệu nhung đang được các thương hiệu thời trang trong nước ưu ái. Vì thế, trong mùa Valentine 2017, người mẫu Ngọc Châu đã tự tin thả dáng trên phố Sài Gòn trong chiếc áo nhung ánh hồng tím thời thượng, tóc dài uốn xoăn nhẹ thời trang.Xu hướng họa tiết thêu hoa cũng đang rất thịnh hành trong giới trẻ. Chiếc quần skinny jeans hay áo bomber với họa tiết hoa (floral) là sự kết hợp tinh tế, tạo nên sự cân bằng nữ tính cho tổng thể set đồ.Trong set trang phục khác, chân váy xếp ly và áo xoắn eo cùng tông màu xanh ấm áp, khéo léo khoe vòng hai thon gọn và nhỏ nhắn cho người mặc. Thiết kế trẻ trung, năng động và nữ tính không chỉ phù hợp cho các bạn gái đi dạo phố cùng người yêu ngày lễ Tình nhân, mà với các cô nàng độc thân lựa chọn này cũng giúp họ tự tin sải bước trong ngày Valentine độc thân.Trong bộ ảnh do Ha Nguyen thực hiện sử dụng trang phục của thương hiệu Topshop, I See It First, phụ kiện của Pu Accessories./.Cùng ngắm bộ ảnh của người mẫu Ngọc Châu: