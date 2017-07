Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Sputnik đưa tin, ngày 18/7, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Michelle Baldanza cho biết lực lượng Mỹ và Nga hàng ngày vẫn đang phối hợp với nhau trong việc tiến hành các cuộc không kích tại Syria cũng như giảm căng thẳng giữa hai nước.Đề cập đến liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu tại Syria, bà Baldanza nhấn mạnh: "Liên quân và Nga tiếp xúc hàng ngày qua những kênh liên lạc giảm căng thẳng, nhằm đảm bảo hai bên đều nắm rõ về tình hình lực lượng cũng như các chiến dịch của nhau."Theo bà Baldanza, những hoạt động này đã cho thấy sự hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn cho các phi hành đoàn cũng như các chiến dịch của liên quân, đồng thời giảm thiểu được những sai lầm chiến lược.Bên cạnh đó, bà Baldanza cho rằng việc tiếp xúc hàng ngày đã giúp giảm căng thẳng trong quan hệ Washington-Moskva, tuy nhiên người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ không nói rõ chi tiết./.