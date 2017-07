Bác sỹ bệnh viện Đa khoa Lâm Bình, Tuyên Quang, đang khám cho bệnh nhân bị viêm gan virus A. (Ảnh minh họa: Quang Đán/TTXVN)

Ngày 21/7, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết tại Việt Nam, trong những năm gần đây, dịch bệnh do virus viêm gan A đã cơ bản được khống chế tuy nhiên vẫn xảy ra một số trường hợp bệnh rải rác tại một số địa phương vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo.Dịch hiếm khi xảy ra ở các tỉnh, thành phố lớn nơi có điều kiện kinh tế, xã hội tốt hơn.Trong những tháng đầu năm 2017, tại Lào đã ghi nhận đợt dịch bệnh viêm gan virus A.Tính đến ngày 18/7 đã ghi nhận ít nhất 1.247 trường hợp mắc; trong đó tại tỉnh Vientiane ghi nhận số trường hợp mắc lớn nhất với 928 trường hợp, tiếp đó là tại tỉnh Xieng Khouang với khoảng 200 trường hợp và thành phố Vientiane với 119 trường hợp.Bộ Y tế Lào đã tổ chức điều tra tình hình dịch bệnh và thấy rằng ổ dịch bắt đầu từ tháng 1/2017 tại tỉnh Xieng Khouang và sau đó xuất hiện ở tỉnh Vientiane và thành phố Vientiane vào tháng 3/2017.Kết quả điều tra ban đầu cho thấy dịch bệnh xảy ra chủ yếu tại các khu vực có điều kiện vệ sinh kém, sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.Trước sự bùng phát dịch viêm gan virus tại Lào, nguy cơ dịch có thể lây truyền sang các khu vực thôn bản vùng biên giới và sau đó lan sang các khu vực khác trong nước rất lớn.Hiện nay, Bộ Y tế đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm gan virus A tại Lào và thường xuyên trao đổi thông tin với nước bạn để triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp.Bộ Y tế khuyến cáo, để chủ động phòng chống bệnh viêm gan virus A tại Việt Nam, người dân, đặc biệt là những cộng đồng dân cư khu vực biên giới giáp với Lào quan tâm hơn đến vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng; thực hiện ăn chín, uống chín, bảo đảm an toàn thực phẩm.Người dân cần thường xuyên vệ sinh môi trường, không để chất thải bừa bãi ra môi trường. Các gia đình nên đưa trẻ trên 2 tuổi đi tiêm phòng vắcxin viêm gan A tại các cơ sở y tế..Theo Cục Y tế dự phòng, bệnh viêm gan virus A là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus viêm gan A gây nên. Bệnh dễ lây truyền qua đường tiêu hóa do uống nước hoặc ăn thực phẩm bị nhiễm virus, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không bảo đảm.Biểu hiện bệnh có thể từ nhẹ đến nặng, thường người bệnh có biểu hiện chán ăn, tiêu chảy, đau bụng, vàng mắt, vàng da, tiểu ít sẫm màu, trường hợp nặng có thể gây biến chứng và tử vong./.