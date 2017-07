Đại diện Vietcombank nhận giải thưởng từ lãnh đạo “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2016” do Tạp chí Euromoney trao tặng. (Nguồn: Vietcombank)

Ngày 13/7, tại Island Shangri La - HongKong, tạp chí Euromoney đã tổ chức lễ trao giải thưởng Awards for Excellence với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các định chế tài chính của gần 100 quốc gia trên thế giới. Vietcombank vinh dự là ngân hàng duy nhất của Việt Nam tham dự lễ trao giải và nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2017”. Đây là năm thứ ba liên tiếp Vietcombank vinh dự nhận giải thưởng này.Giải thưởng Awards for Excellence do tạp chí Euromoney bình chọn là hệ thống giải thưởng danh giá bậc nhất thế giới trong ngành tài chính - ngân hàng, bao gồm trên 20 giải thưởng quốc tế và các giải thưởng Best Bank trao cho các ngân hàng dẫn đầu tại gần 100 quốc gia.Mục đích của các giải thưởng này nhằm vinh danh các tổ chức và cá nhân thể hiện tinh thần lãnh đạo, động lực phát triển vượt trội tại các thị trường mà họ tham gia hoạt động.Theo Euromoney, số lượng hồ sơ tham gia bình chọn năm nay lên đến con số 1.500 và ban tổ chức đã bình chọn 20 giải thưởng toàn cầu, hơn 50 giải thưởng khu vực và gần 100 giải ngân hàng tốt nhất tại các quốc gia. Giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất” thể hiện một sự ghi nhận, khẳng định vị thế của tổ chức được bình chọn trên thị trường.Giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2017” được trao cho một ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam hàng năm, dựa trên các yếu tố: khả năng phát triển bền vững, kết quả hoạt động kinh doanh, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin, chất lượng điều hành và những đóng góp cho thị trường tài chính ngân hàng nội địa.Giải thưởng được bình chọn dựa trên các tiêu chí: tổng doanh thu, tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế, thu nhập thuần…, việc xét thưởng được Euromoney tiến hành bao gồm cả yếu tố định tính và định lượng nhằm đảm bảo tính công bằng và hướng đến việc tạo điều kiện cho các ngân hàng thể hiện được các thế mạnh vượt trội của mình.Luôn dẫn đầu thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam trên các bảng xếp hạng quan trọng thời gian qua như “Tốp 500 ngân hàng hàng đầu thế giới” ; “Tốp 500 ngân hàng mạnh nhất Châu Á” do Tạp chí The Banker đánh giá; “Tốp 500 thương hiệu ngân hàng có giá trị lớn nhất thế giới” theo xếp hạng của Hãng tư vấn định giá thương hiệu Brand Finance... Với giải thưởng này Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam trên nhiều lĩnh vực hoạt động trong mục tiêu phát triển bền vững hướng tới tập đoàn tài chính ngân hàng sánh tầm khu vực và thế giới.Tạp chí Euromoney (trực thuộc Euromoney Institutional Investor PLC) là tạp chí kinh tế có uy tín trong lĩnh vực tài chính và thị trường vốn quốc tế, được đánh giá là tiếng nói của các thị trường vốn quốc tế trong gần nửa thế kỷ qua với việc cung cấp thông tin nổi bật về các thị trường trái phiếu, vốn và ngoại hối toàn cầu.Các ấn phẩm của Euromoney được xuất bản và phát hành trên toàn thế giới với số lượng trên 25 nghìn bản mỗi tháng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư và các nhà quản trị ngân hàng danh tiếng khắp các châu lục./.