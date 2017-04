Đại diện VietinBank nhận giải từ Ban tổ chức. (Nguồn: VietinBank)

VietinBank là ngân hàng duy nhất của Việt Nam được tạp chí The Asset vinh danh Ngân hàng Tài trợ thương mại vốn lưu động tốt nhất Việt Nam 2017.Lễ trao giải của The Asset 2017 (The Asset Triple A Transaction Banking - Treasury, Trade & Risk Management Awards 2017) được tổ chức vào tối 25/4 tại Hongkong thu hút sự có mặt của đông đảo lãnh đạo các ngân hàng hàng đầu thế giới. Đây là sự kiện quan trọng được giới tài chính ngân hàng châu Á mong đợi hằng năm.Lễ trao giải vinh danh các định chế tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp cũng như những nhà lãnh đạo tài chính được đánh giá có các giải pháp hiệu quả, đổi mới sáng tạo nhất trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ, tài trợ thương mại, quản lý rủi ro trong các quốc gia châu Á.The Asset là tạp chí tài chính ngân hàng uy tín hàng đầu châu Á với hơn 17.000 bản/kỳ với độc giả chủ yếu là các giám đốc điều hành và các chuyên gia tài chính. The Asset đã có trên 30 năm kinh nghiệm đánh giá và xếp hạng các tổ chức ngân hàng ở khu vực trên cơ sở quy trình đánh giá minh bạch và nghiêm ngặt.VietinBank vinh dự giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần duy nhất của Việt Nam được The Asset trao giải thưởng này dành cho phân khúc khách hàng vừa và nhỏ, sánh vai cùng nhiều ngân hàng uy tín của thế giới tại khu vực châu Á như Deutsche Bank, JP Morgan Chase, BNP Paribas, Standard Chartered, ANZ, HSBC… Điều này một lần nữa khẳng định sự công nhận của giới tài chính quốc tế đối với hoạt động tài trợ thương mại của VietinBank cũng như nâng tầm vị thế của VietinBank trong khu vực.VietinBank là ngân hàng thương mại đầu tiên của Việt Nam thực hiện xử lý tập trung nghiệp vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại từ năm 2008 tại Trung tâm tài trợ thương mại. Từ tháng 10/2016, Trung tâm này trở thành một đơn vị thuộc Khối vận hành. Với kinh nghiệm hơn 25 năm trong hoạt động, khối lượng giao dịch thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại trong vòng 4 năm trở lại đây tăng trung bình hơn 17%/năm.Năm 2016, The Asset đánh giá cao về sự phong phú và linh hoạt trong sản phẩm tài trợ thương mại để có giải pháp hỗ trợ vốn lưu động tối ưu cho khách hàng, góp phần tăng số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của VietinBank lên gần gấp đôi so với năm 2015, đặc biệt là sản phẩm Thư tín dụng trả chậm có thể trả ngay (UPAS LC).Nhờ uy tín của VietinBank trên thị trường quốc tế và mối quan hệ đại lý với hơn 1.000 định chế tài chính ở hơn 90 quốc gia, trong đó phải kể đến sự hợp tác chặt chẽ của đối tác chiến lược The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU), VietinBank có thể huy động nguồn vốn ngoại tệ với mức giá cạnh tranh nhất, từ đó, tái tài trợ cho khách hàng nhập khẩu với lãi suất và phí ưu đãi, hỗ trợ khách hàng đa ngành nghề. Năm 2016 tổng doanh số thanh toán và số lượng UPAS LC tăng lần lượt là 15 và 12 lần so với năm 2013.VietinBank đã nghiên cứu và triển khai nhiều sản phẩm, cấu trúc tài trợ thương mại mới cho khách hàng như: UPAS LC, Deffered UPAS LC, LC nội địa, tài trợ chuỗi cung ứng… khai thác tối đa thế mạnh nguồn vốn tài trợ thương mại dồi dào, lãi suất cạnh tranh, ưu đãi và giao dịch an toàn, hiệu quả, nhằm đem lại giải pháp tốt nhất, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của khách hàng./.