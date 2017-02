Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngân hàng lâu đời nhất thế giới và lớn thứ ba Italy Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) ngày 9/2 đã công bố khoản lỗ ròng 3,38 tỷ euro trong năm 2016, cao hơn nhiều so với mức lỗ ước tính khoảng 2 tỷ euro trước đó của các nhà phân tích.BMPS cho biết tính đến ngày 31/12/2016, ngân hàng vốn đang gặp rắc rối này chỉ còn 7 tỷ euro tiền mặt, giảm 17 tỷ euro so với một năm trước đó. Được thành lập ở thành phố Siena của Italy vào năm 1472, BMPS dự kiến sẽ được nhà nước cứu trợ nhằm giúp ngăn chặn một cuộc khủng hoảng mà có thể lan rộng khắp khu vực ngân hàng nước này.Theo BMPS, khoản lỗ của họ trong năm 2016 là do phải bút toán giảm giá trị danh mục các khoản cho vay. Thu nhập của BMPS trong năm 2016 cũng giảm 18,4%, xuống còn 4,25 tỷ euro, thấp hơn so với mức dự kiến 4,4 tỷ euro của các nhà phân tích. Trong năm 2015, BMPS đã từng đạt được mức lợi nhuận 390 triệu euro và đây là lần đầu tiên ngân hàng này có lợi nhuận dương trong vòng 5 năm liên tiếp.Hôm 29/12/2016, Ngân hàng Trung ương Italy cho biết nhà nước sẽ cung cấp 6,6 tỷ euro trong tổng số 8,8 tỷ euro tiền vốn mà BMPS cần để giải quyết tình trạng khó khăn của ngân hàng này. Trước đó, nhà nước chỉ ấn định mức cứu trợ dành cho BMPS là 5 tỷ euro, nhưng mức này sau đó đã được nâng lên do nỗ lực của BMPS nhằm huy động vốn trên thị trường mở bị thất bại. Tuy nhiên, chương trình cứu trợ của Italy đối với khu vực ngân hàng vẫn cần phải được Uỷ ban châu Âu (EC) thông qua và việc này có thể phải đến tháng 5/2017 mới diễn ra.BMPS đã lâm vào tình trạng khó khăn kể từ năm 2007, thời điểm ngân hàng này ra một quyết định đầy thảm họa, đó là mua lại ngân hàng Antonveneta với mức giá gấp đôi so với giá trị ước tính. Tiếp đó, BMPS còn bị cuốn vào một vụ bê bối khi nhóm quản lý của ngân hàng này bị buộc tội gian lận và sử dụng sai ngân quỹ./.