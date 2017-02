Ảnh minh họa. (Nguồn: Silver Doctors)

Trong một thông báo mới đây, Ngân hàng trung ương Ukraine (NBU) cho biết, hoạt động của hệ thống ngân hàng nước này trong năm 2016 diễn biến tệ nhất từ trước tới nay do các vấn đề mang tính hệ thống của thể chế tài chính lớn nhất nước này là Privatbank.Theo NBU, trong năm ngoái, ngành ngân hàng nước này chứng kiến mức thua lỗ kỷ lục 5,8 tỷ USD.Đáng lưu ý, nếu không tính Privatbank, tổng mức thua lỗ của các ngân hàng khác của Ukraine trong năm 2016 chỉ rơi vào khoảng 844 triệu USD - giảm gần ba lần so với năm 2015.Xu hướng này làm dấy lên hy vọng rằng hệ thống ngân hàng của Ukraine có thể đạt lợi nhuận trở lại trong năm nay.Lĩnh vực ngân hàng của Ukraine đã suy sụp trong năm 2014, giữa lúc các cuộc xung đột bắt đầu nổ ra ở khu vực miền Đông, khiến nền kinh tế Ukraine sụt giảm.Tháng 12/2016, Chính phủ Ukraine đã quốc hữu hóa Privatbank do cho rằng tình trạng thiếu hụt vốn trầm trọng của ngân hàng này đe dọa tới sự ổn định của hệ thống tài chính Ukraine.Theo giới quan sát, hiện NBU cũng đang nỗ lực "đẩy" các ngân hàng thương mại thuộc sở hữu nhà nước của Nga ra khỏi thị trường Ukraine.Hiện có 5 ngân hàng thuộc sở hữu của nhà nước Nga đang hoạt động ở Ukraine và nắm giữ 8,6% thị phần tại đây./.